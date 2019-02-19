Зауралец убил 79-летнюю бабушку

В Курганской области вынесен приговор 27-летнему жителю р.п. Лебяжье, который совершил убийство пожилой женщины. Он признан виновным сразу по двум статьям – убийство и разбой. Причиной совершения преступления послужило желание выпить.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла 21 ноября 2017 года в одном из частных домов Лебяжья. Ранее знакомый с пенсионеркой, молодой мужчина пришел к ней в дом. Еще находясь в сенях, он начал наносить многочисленные удары ножом по телу жертвы. Женщина скончалась на месте.

Преступник прошел в жилое помещение, обыскал его и похитил пять полуторалитровых бутылок с алкоголем. После спокойно отправился к себе домой, где и устроил застолье. Правда, следы преступления он попытался скрыть: сразу после убийства выбросил нож и перчатки. Но уйти от правосудия ему не удалось. За совершенное преступление зауральцу предстоит провести за решеткой 15,5 лет, – сообщили в следственном управлении СКР по Курганской области.

Курган, Марина Марамыгина

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