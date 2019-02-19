Прилавки курганских магазинов заполнены некачественным мясом

В магазинах Курганской области обнаружено некачественное мясо. В прошлом году специалистами Роспотребнадзора было сделано порядка тысячи проб мясной продукции. Они показали несоответствие колбас и мясопродуктов по физико-химическим показателям (из 170 проб не соответствует требованиям 23 пробы), а также по микробиологическим показателям (из 744 пробы не соответствует установленным требованиям 22 пробы).

Розничные магазины, оптовые базы, предприятия придорожного сервиса пренебрегают такими обязательными требованиями, как наличие документов на мясопродукты, нарушают условия хранения, а также забывают о необходимой маркировке продукции.

По итогам проверок было забраковано и снято с реализации 185 партий объемом почти 540 кг. Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей, составила миллион рублей. Специалисты напоминают, что мясо и печень домашних или диких животных, купленные «с рук», могут быть заражены гельминтозами (трихеннилез, экинококкоз, тениоз и др.). Блюда из такого мяса могут стать причиной сальмонеллеза или бруцеллеза.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 19.02.19

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