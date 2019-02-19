Безработным курганцам увеличили выплаты на открытие бизнеса

В Курганской области на 19 тысяч рублей увеличили сумму единовременной финансовой помощи для безработных, которые решили начать свое дело.

Врио губернатора Вадим Шумков заверил, что этим дело не ограничится. Сегодня в Зауралье действует механизм поддержки безработных граждан, которые хотят заниматься бизнесом.

При государственной регистрации в качестве юрлица, ИП или крестьянского хозяйства они могут претендовать на единовременную выплату в размере 58 800 рублей. Предварительно стартаперы проходят профобучение, куда их направляют из службы занятости населения. Особенно популярна эта мера в сельской местности, где рабочих мест крайне мало.

Деньги новоиспеченные предприниматели тратят на покупку необходимых материалов и оборудования для ведения бизнеса. По данным пресс-службы регионального правительства, в 2019 году финансовая помощь на создание собственного дела увеличится для всех категорий безработных граждан. Она составит 77832 рублей.

Кроме того, чтобы сократить предпринимательские риски для таких граждан, врио губернатора региона Вадим Шумков поручил включить в образовательную программу основы ведения бизнеса, трудового законодательства и информацию о формах поддержки начинающих предпринимателей.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 19.02.19

Прилавки курганских магазинов заполнены некачественным мясом. / Зауралец убил 79-летнюю бабушку. / Замгубернатора Саносян опроверг информацию об уходе крупного налогоплательщика из Кургана. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»