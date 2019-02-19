У жителя Кургана украли гараж

Необычная кража произошла в Кургане. В полицию обратился 57-летний мужчина, который сообщил, что у него украли гараж. Металлическая конструкция была установлена на улице Отдыха. Владелец несколько месяцев не проверял состояние своего имущества, а потому гараж выглядел бесхозным.

В один из дней соседи обнаружили, что гараж пропал, и сообщили об этом его хозяину. В заявлении мужчина указал, что стоимость исчезнувшего имущества составила 60 тысяч рублей. Как выяснили в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские, гараж был попросту вывезен на нанятом автомобиле в пункт приема металла.

Подозреваемый в краже уже установлен, им оказался 26-летний ранее судимый неработающий курганец. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 19.02.19

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