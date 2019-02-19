Курганских перевозчиков переведут на местные автобусы

Власти Курганской области предложат компаниям, занимающимся пассажирскими перевозками в регионе, обновить свои автопарки при помощи автобусов местного производства. Это станет одной из мер по увеличению загрузки завода КАВЗ.

«Уже наметили определенные шаги. Я надеюсь, что там все пойдет нормально. Вторая задача – помогать заводу продавать продукцию на внешнем рынке автобусы. Но самое главное – увеличить загрузку завода. Чем больше будет автобусов, больше будет денег, которые можно направить на модернизацию, увеличение зарплаты. Это то, что интересует людей», – отметил глава Курганской области Вадим Шумков. Накануне он побывал на КАВЗе и сказал, 500 автобусов в год для предприятия такого масштаба – недостаточно.

В пресс-службе правительства области добавляют, что сегодня на заводе производится 11 моделей автобусов среднего класса, экологического класса Евро-5. Начался серийный выпуск новой модели автобуса, работающего на компримированном газе, – КАВЗ 4270, также в 2019 году завод выпустил рестайлинговую модель легендарного автобуса «Аврора». Над выпуском автобусов в ООО «КАВЗ» трудится 376 человек.

Курган, Марина Марамыгина

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