В Кургане откроется школа ДЦП

В Кургане запущен новый проект «Школа ДЦП». Там можно научиться ухаживать за детьми с детским церебральным параличом и получить консультацию специалистов.

Как сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения региона, вести занятия в Школе будут невролог-реабилитолог, психолог, логопед, врач-оториноларинголог-сурдолог и другие специалисты, занимающиеся проблемой ДЦП. Откроется она на базе Курганской областной детской клинической больнице имени Красного Креста.

Несколько раз в месяц по пятницам и субботам в больнице будут проходить лекции и практические занятия по проблеме детского церебрального паралича. Стартует «Школа ДЦП» 22 и 23 февраля в 10 часов утра. Первой о выявлении ДЦП, современных методах ведения и прогнозах расскажет невролог областной детской клинической больницы Елизавета Губина, а также специалист по физической терапии РНЦ «ВТО» имени академика Г.А. Илизарова Алена Рожина.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 20.02.19

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