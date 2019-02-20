В Курганской области хотят получить 50 млн долларов за сельхозпродукцию

В Курганской области планируют в 3,3 раза увеличить экспорт сельхозпродукции на внешнюю торговую арену. Ожидается, что этот показатель будет достигнут к концу 2024 года и составит в стоимостном выражении 49 млн долларов США.

Как реализовать грандиозные планы, прописанные в региональном проекте «Экспорт продукции АПК», обсуждали накануне в Департаменте агропромышленного комплекса Курганской области. Было отмечено, что в ближайшее время необходимо решить ряд принципиально важных задач, среди которых: производство новой товарной массы, создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранение торговых барьеров для доступа продукции АПК на целевые рынки и так далее.

Отдельной строкой стоит маркетинг и брендирование продукции. В пресс-службе Департамента АПК региона корреспонденту ИА «Новый День» сообщили, что сегодня предприятия области поставляют свою продукцию в разные государства, в том числе страны Африки и Средней Азии. Наиболее востребованы у иностранцев зауральские мясные консервы, семена зерновых и зернобобовых культур, маслосемена, мука, рыба, соки и нектары.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 20.02.19

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