В «Лыжне России» в Кургане планируют принять участие 2 тысячи человек

В начале весны – 3 марта – на спортивной базе МПП «Велес» в селе Темляково пройдет открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2019». Ожидается, что в спортивном празднике примут участие порядка 2 тыс. человек.

Традиционно, массовый забег будет разбит на два старта, для мужчин и для женщин. В нем смогут принять участие все желающие. В основных гонках предусмотрено две дистанции – для жителей области до 18 лет – 5 км, от 19 лет – 10 км.

В программе «Лыжни России» предусмотрены также VIP-забег для официальных лиц, детский забег для малышей до 7 лет.

Добавим, что регистрация участников начнется в 9.00, торжественное открытие праздника – в 11.45. Старт первого забега намечен на 12.00.

Курган, Марина Марамыгина

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