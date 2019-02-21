Коммунальщики продолжают перекрывать улицы в центре Кургана из-за аварий

Третье за неделю перекрытие дороги в центре Кургана ожидает жителей в ближайшие дни. Причиной стала очередная авария на водопроводе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз ЧП произошло на сетях на улице Комсомольской. В «Водном союзе», ответственном за их эксплуатацию, сообщили, что с 9 утра 23 февраля до 20 часов 25 февраля будет закрыта для движения транспорта улица Комсомольска на участке от Куйбышева до Климова.

Кроме того, 23 февраля не исключено ограничение холодного водоснабжения по адресам: ул. Куйбышева, 54, 54а, 58, 60; ул. Климова, 57, 59, 61; ул. Комсомольская, 14. Жителям советуют на всякий случай запастись водой.

Напомним, с 9 утра 19 февраля на месяц, до 20 марта, закрыта для движения улица Куйбышева от Савельева до Б.-Петрова. Здесь возникло ЧП на полностью изношенном самотечном коллекторе.

Ранее на двое суток перекрывали центральную площадь, расположенную на улице Гоголя. Тут произошла авария на водопроводе.

В «Водном союзе» зявляют, что сети практически везде имеют 100-процентную изношенность, а средств у компании на их перекладку нет.

Курган, Марина Марамыгина

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