Районная больница в Зауралье тратит миллион рублей в месяц на отопление

Все без исключения бюджетные учреждения социальной сферы Курганской области ожидает анализ энергоэффективности. На заседании правительства региона прозвучала цифра – миллион рублей за месяц потратила одна из центральных районных больниц за тепловую энергию.

«Нам есть на чем экономить, потому что этим раньше никто не занимался – ни тарифом, ни ценообразованием, ни экономией тепла. Для нас это достаточно серьезный вопрос. Совместно прорабатывайте и предлагайте решение», – потребовал от чиновников глава Курганской области Вадим Шумков.

Поручение провести анализ энергоэффективности всех бюджетных учреждений социальной сферы Курганской области дано директору департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Анатолию Воробьеву. Также вопросом вплотную займутся все руководители социального блока правительства области.

Курган, Марина Марамыгина

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