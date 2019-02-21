Вадим Шумков проехался по убитым улицам Шадринска и принял срочное решение

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, находящийся сегодня с рабочим визитом в Шадринске, потребовал отремонтировать дорогу по улице Пионерская.

Во время поездки в школу №4 маршрут проложили так, что глава Зауралья был вынужден испытать на себе все прелести разбитого покрытия.

«Вадима Шумкова крайне не удовлетворило состояние дорожного полотна. Он поставил задачу заместителю губернатора – директору департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Анатолию Воробьеву и главе города Шадринска Людмиле Новиковой включить в план ремонта на 2019 год улицу Пионерскую, по которой к нему уже поступали обращения от жителей», – прокомментировал ситуацию в правительстве области.

Источник «Нового Дня» добавляет, что план ремонта с учетом мнения горожан будет утвержден в ближайшее время. Известно, что Пионерскую расширят до семи метров, здесь появится тротуар.

Добавим, что всего в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на ремонт дорог Шадринска планируют выделить более 240 млн рублей. По предварительным подсчетам, это позволит обновить 13,7 км дорожного полотна.

Курган, Марина Марамыгина

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