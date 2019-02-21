Жители Шадринска просят Шумкова достроить очистные сооружения

Сегодня врио губернатора Курганской области Вадим Шумков работает в Шадринске. Начался визит с одних из самых важных для города проектов – очистных сооружений, которые готовы только на 80%.

Расширения и реконструкции канализационных очистных сооружений шадринцы ждут уже давно. Город растет, растут и требования к инфраструктуре. После реконструкции вопросы с очисткой воды будут решены: планируемая мощность – до 39 тысяч кубов воды в сутки.

Большую часть работ по реконструкции сооружений удалось выполнить в рамках программы «Чистая вода», производились вливания из областного и городского бюджетов. В общей сложности на проект затрачено 818 млн рублей. Для завершения, по предварительным расчетам, требуется еще около 260 млн рублей.

После осмотра объекта Вадим Шумков поручил директору департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ вместе с администрацией Шадринска и подрядчиком детально проанализировать смету и подготовить качественные документы с полным обоснованием стоимости оставшихся работ. После этого региональные власти будут искать возможность дальнейшего финансирования проекта, заверяют в пресс-службе областного правительства.

Курган, Марина Марамыгина

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