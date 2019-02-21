В экономику Зауралья инвестируют более миллиарда рублей

В Курганской области планируют реализовать девять инвестпроектов на сумму более 1 млрд рублей, что позволит создать 625 новых рабочих мест. Проекты были рассмотрены на заседании экспертного совета фонда «Инвестиционное агентство Курганской области».

Ожидается, что три проекта – строительство гостиницы, модернизация машиностроительного предприятия и строительство завода по выпуску техники для нефтегазовой отрасли – будут осуществлены в Кургане.

В Шадринске планируется модернизация производства комбикормов, а в Каргапольском районе – лесоперерабатывающего производства. В Мишкинском районе начнут производить хлебобулочные изделия, в Шумихе займутся придорожным сервисом. Кроме того, ожидается запуск производства пеллет в Половинском районе и металлоконструкций – в Варгашинском.

По данным пресс-службы областного правительства, проекты будут включены в реестр инвестиционных проектов региона и получат дальнейшую поддержку в виде комплексного сопровождения. Среди них – предоставление земельных участков без проведения торгов, микрозаймов, субсидии для возмещения расходов, связанных с приобретением оборудования по договорам лизинга. Каждому проекту будет назначен персональный куратор, в задачу которого входит оказание всестороннего содействия инвесторам.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 21.02.19

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