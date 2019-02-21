Глава Курганской области Вадим Шумков заведет аккаунт в Инстаграм

Неожиданное предложение от молодежи получил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков во время своего визита в Шадринск.

После встречи с жителями города, он согласился сделать селфи с молодыми активистами, членами команды КВН «Сборная Шадринск». Ребята рассказали, что фото они обязательно опубликуют в Инстаграме и поинтересовались, не планирует ли глава региона расширить свое присутствие в Сети. Вадим Шумков пообещал, что зарегистрируется и заведет аккаунт в популярной социальной сети.

Напомним, сразу после назначения врио губернатора области создал аккаунт в ВКонтакте, который мгновенно набрал тысячи подписчиков. Здесь пользователи могут оставлять свои комментарии, пожелания и наказы.

На обращения дается оперативный ответ, либо вопросы уходят в профильные ведомства для рассмотрения по существу. На своей странице Вадим Шумков делится и рабочими моментами, и личными переживаниями – рассказывает о любимых песнях, постит фотографии нового члена семьи – щенка лайки и т.д. Сегодня число подписчиков Шумкова в ВКонтакте составляет почти 24 тысячи человек.

Курган, Марина Марамыгина

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