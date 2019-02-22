В Зауралье открылся филиал современного офтальмологического центра

В Шадринске в рамках государственно-частного партнерства открылся современный офтальмологический центр – филиал Екатеринбургского Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза».

Планируется, что здесь будут ежедневно лечить до 100 пациентов в день, треть из которых – дети. Именно юные зауральцы стали первыми посетителями центра, торжественное открытие которого состоялось накануне, 21 февраля. Это воспитанники шадринской школы-интерната №12 для детей с нарушением зрения. Они прошли полную комплексную диагностику зрения на новейшей аппаратуре. Более того – в кабинете лазерной хирургии провели первую амбулаторную лазерную операцию.

По информации правительства области, площадь центра превышает 900 квадратных метров. В планах клиники – первичный прием 20-30 человек, диагностическое обследование и лечение более 100 пациентов в день. В центре работают 10 специалистов, прошедших специальную подготовку. При необходимости хирургического лечения пациента направят на операцию в головной центр в Екатеринбург.

В Шадринске будет проводиться диагностика детей и взрослых, лазерная хирургия, различные курсы компьютерного и медикаментозного лечения, консервативная терапия заболеваний сетчатки и зрительного нерва. Центр входит в программу ОМС, поэтому около 80% специализированной медицинской помощи жителям региона в новой клинике планируют оказывать бесплатно.

Напомним, 21 февраля в Шадринске с рабочим визитом побывал врио губернатора региона Вадим Шумков, который принял участие в открытии центра. Ему, а также гендиректору ОАО «УГМК» Андрею Козицыну, главному федеральному инспектору по Курганской области Артему Пушкину показали условия, в которых будут получать медицинскую помощь жители Шадринска и близлежащих районов.

Гости осмотрели высокотехнологичное оборудование, в том числе когерентный томограф. Вадим Шумков выразил надежду, что и в дальнейшем в регионе будут реализованы подобные социальные проекты. Отметим, что клиника построена в рамках государственно-частного партнерства между правительством Курганской области, холдингом УГМК и Екатеринбургским центром МНТК «Микрохирургия глаза».

Курган, Марина Марамыгина

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