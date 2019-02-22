Житель Свердловской области пытался провезти в Курган тысячи бутылок водки

В Зауралье задержали 27-летнего жителя Свердловской области, который незаконно пытался провезти в регион контрафактную водку и коньяк. Мужчина был задержан во время оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь», которое проходит в Кургане с 20 по 23 февраля.

По информации регионального УМВД, автомобиль «Mersedes-Benz», которым управлял свердловчанин, был остановлен на 259 км трассы «Иртыш». Это произошло во время оперативно-розыскных мероприятий, что дает основания полагать об осведомленности полицейских о маршруте нарушителя.

Во время осмотра в машине было обнаружено более 16 тысяч бутылок водки и коньяка. При этом часть спиртного не имела маркировки, предусмотренной действующим законодательством. Подлинность акцизных марок на остальных бутылках также вызвала сомнение у сотрудников полиции. В настоящее время алкогольная продукция общим объемом более восьми тысяч литров изъята и направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 22.02.19

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