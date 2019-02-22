Шумков поручил навести порядок на улицах Шадринска

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков в ходе своего рабочего визита в Шадринск дал ряд поручений главе города Людмиле Новиковой.

Папка с обращениями граждан, часть из которых не решалась годами, передана из рук в руки. «Переданная папка с обращениями – это рабочий документ, – сказал Шумков. – Там обращения от наших жителей. На часть из них я обратил отдельное внимание главы города. Среди них – молодежный проект по созданию площадки для картинг-клуба. И два обращения по качеству очистки дорог – это дело чести. В Кургане нам удалось за три месяца отстроить работу по очистке дорог, сейчас идет работа по управляющим компаниям. Я думаю, что Шадринску нужно перенимать опыт Кургана».

Врио губернатора добавил, что второй по величине город Зауралья заслуживает лучшего к себе отношения. Вадим Шумков также предложил Людмиле Новиковой помощь в решении некоторых из переданных обращений, как административным ресурсом, так и финансовым.

Курган, Марина Марамыгина

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