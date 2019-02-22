Камеры не помогли. В Кургане зафиксирован рост ДТП

В 2018 году в Курганской области на 14% возросло количество ДТП. Об этом на совещании в горадминистрации сообщил заместитель начальника городского отдела ГИБДД Владимир Кудрин.

По его словам, за 12 месяцев 2018 года в областном центре произошло 552 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 36 человек погибли и 664 были травмированы.

В числе основных причин аварий называются низкая дисциплина участников движения, которые пренебрегают правилами дорожного движения, несоблюдение очередности проезда, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции, нарушение требований сигналов светофоров.

Большая часть ДТП (85,7%) произошла по вине водителей, 45 аварий – по вине пьяных автолюбителей. За год было пресечено почти 1,4 тыс. фактов управления транспортными средствами в нетрезвом виде.

Также было названо и самое аварийное время суток, так называемые «часы пик». Это периоды с 18.00 до 21.00 и с 12.00 до 15.00.

Рост количества ДТП на 14% по сравнению с 2017 годом заставляет задуматься об эффективности такой меры, как фото- и видеофиксация нарушений ПДД. Главным аргументом их установки всегда называется повышение безопасности дорожного движения и снижение количества ДТП.

Добавим, что сегодня в составе комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД установлено 214 камер. К апрелю 2019 года планируется ввести в эксплуатацию еще 76 камер в Кургане и Шадринске.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 22.02.19

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