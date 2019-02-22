В Кургане будут судить мужчину, из прихоти убившего незнакомца

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города. Он обвиняется в совершении убийства с особой жестокостью из хулиганских побуждений.

Жертвой стал совершенно незнакомый ему человек. По информации следственного управления СКР по региону, трагедия произошла в жилом доме на улице Зайцева в июле прошлого года.

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил спровоцировать конфликт с незнакомым мужчиной. После словесной перепалки дебошир достал нож и вонзил его в шею своей жертвы. От травмы, не совместимой с жизнью, тот скончался на месте происшествия. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 22.02.19

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