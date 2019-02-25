Депутат, давший взятку замгубернатора Зауралья, стал фигурантом новых уголовных дел

В Курганской области продолжается расследование уголовного дела, главными фигурантами по которому проходят экс-заместитель губернатора региона Роман Ванюков и депутат Щучанской районной думы, предприниматель Авак Бабаян. Они были задержаны в ноябре прошлого года по подозрению в даче и получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, в 2018 году Ванюков, являясь замгубернатора – директором Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, получил от Бабаяна через посредника более 3 млн рублей за своевременную оплату выполненных работ (фирма депутата занималась капстроительством одной из автомобильных дорог области). В общей сложности, установили следователи, общая сумма взятки должна была составить 26 млн рублей. К слову, Роман Ванюков обвиняется в совершении сразу трех преступлений по статье «Получение взятки в крупном и особо крупном размерах».

Во время обысков в домах в Бабаяна и Ванюкова были найдены большие суммы наличных денег. Экс-замгубернатора хранил полученную взятку у себя в квартире.

Аваку Бабаяну было предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере. Однако в ходе расследования вскрылись новые факты его противоправной деятельности, сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по региону.

Так, по версии следствия, в 2017 году фирма Бабаяна заключила госконтракт на строительство дороги в Щучанском районе. Чтобы сэкономить на строительстве, он дал указание подчиненным использовать гораздо меньший объем щебня, применяемого в качестве основания дорожного полотна, нежели это предусмотрено проектной документацией и условиями контракта.

Разумеется, до заказчика эта информация доведена не была. В итоге толщина дорожного полотна на некоторых участках трассы оказалась вдвое меньше положенного. В итоге у заказчика было похищено более 1 млн рублей. Аналогичным образом более 1 млн рублей было похищено в том же году у администрации города Шумихи при ремонте одной из улиц райцентра.

По данным фактам в отношении Авака Бабаяна возбуждено два уголовных дела по статье «Мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере».

Курган, Марина Марамыгина

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