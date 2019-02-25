В Курганской области малоимущим студентам помогут материально

В Курганской области с марта начнут выплачивать государственную социальную помощь малоимущим студентам. Ранее в регионе у учащихся этой категории возникли сложности с получением социальной стипендии: без статуса получателя соцпомощи претендовать на ежемесячные выплаты было нельзя.

Однако по инициативе врио губернатора Вадима Шумкова шесть тысяч студентов высших и средних профессиональных учебных заведений Зауралья смогут получать социальную стипендию.

Первым шагом на пути к социальной стипендией станет оформление документов на получение государственной социальной помощи. Она невелика, всего 500 рублей в год, но дает право на получение государственной социальной стипендии.

Как поясняют в пресс-службе регионального правительства, сначала студентам нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства с соответствующим заявлением, справкой, подтверждающей обучение на очной форме, документами о доходах семьи. Это можно сделать лично, через сайт Госуслуг, а также МФЦ.

После получения социальной помощи студенты заказывают справку о том, что являются получателями этого вида пособия и приходят в бухгалтерию своего учебного заведения для назначения государственной стипендии. Таким образом, возвращается мера поддержки, которая действовала до 2017 года.

Ранее на федеральном уровне были внесены изменения в закон об образовании: право на социальную стипендию осталось только у тех, кто является получателями государственной социальной помощи. С 2019 года законодательство Курганской области приведено в соответствие с федеральным. Добавим, что расходы областного бюджета на эти цели составят более трех миллионов рублей.

Курган, Марина Марамыгина

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