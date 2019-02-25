В Зауралье осудили женщину, которая ложкой убила сына подруги

В Курганской области вынесен приговор жительнице Шадринска, которая до смерти забила трехлетнего сына подруги. Женщина 1990 года рождения приговорена к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

С сентября 2017 года женщина жила в одной квартире вместе со своей подругой и ее сыном 2014 года рождения. При этом она обещала приглядывать за малышом, пока мать ребенка уезжала на заработки. Но роль няньки ей быстро надоела.

В конце ноября 2017 года, проводив подругу на работу и оставшись дома с мальчиком, женщина разозлилась на него и несколько раз ударила металлической ложкой по голове. Через пару дней ребенок скончался от полученных травм. Приехавшие по вызову сотрудники бригады скорой помощи констатировали смерть мальчика. Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленные законом сроки.

Курган, Марина Марамыгина

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