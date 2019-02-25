Просроченные лекарства и продукты: в зауральской ЦРБ выявлены многочисленные нарушения

Десятки грубейших нарушений законодательства о здравоохранении выявили сотрудники прокуратуры Мокроусовского района в деятельности местной центральной районной больницы.

В частности, речь идет о неисполнении санитарных норм, требований пожарной безопасности, трудового законодательства и т.д.

Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе региональной прокуратуры, проверкой установлены факты использования лекарств и продуктов с истекшим сроком годности, нехватки раковин в санузлах и огнетушителей. Кроме того, в больнице были заперты двери, которые являются аварийными выходами в случае ЧС.

Возникли вопросы к эксплуатации автомобиля скорой медицинской помощи и к работе самих бригад «скорой», которые приезжали на вызовы в неполном составе. Выявлены недостатки при проведении медицинских осмотров несовершеннолетних и нарушения трудового законодательства при трудоустройстве сотрудников.

В общей сложности прокурором возбуждено 8 дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц и самой ГБУ «Мокроусовская ЦРБ». Главврачу больницы внесено представление; устранение нарушений поставлено на контроль.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 25.02.19

В Зауралье осудили женщину, которая ложкой убила сына подруги. / В Курганской области малоимущим студентам помогут материально. / После смертельных пожаров в домах многодетных семей Зауралья установили спецоборудование. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»