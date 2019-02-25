В Зауралье будут судить инспектора, который избивал и грабил охотников

Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя села Шатрово, ранее занимавшего должность ведущего специалиста сектора государственного охотнадзора.

Как выяснили следователи, мужчина неоднократно избивал и грабил охотников во время досмотра транспортных средств. По данным СУ СКР по региону, мужчина обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных статьей «Превышение должностных полномочий».

Кроме того, было установлено, что в январе 2018 года при досмотре автомобиля жителя Тюмени инспектор не только применил к нему физическую силу, но и отобрал его имущество: важные личные документы и законную добычу. В настоящее время следствие по делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 25.02.19

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