В Кургане старик впал в кому после того, как его ударил сосед-полицейский

Празднование 23 февраля закончилось уголовным делом для сотрудника курганской полиции. Мужчина подозревается в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений».

Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в следственном управлении регионального СКР, в ночь на 23 февраля полицейский отмечал День защитника Отечества у себя дома на улице Краснодонской в Кургане.

Громкая музыка и шум, раздававшиеся из его квартиры, беспокоили соседей. Один из них – 69-летний пенсионер – решил сделать замечание нарушителю тишины. Полицейский отреагировал агрессивно – ударил старика по голове, из-за чего тот упал с лестницы и ударился головой же о бетонные ступени.

Сейчас пенсионер находится в больнице в состоянии комы. Как отмечает источник «Нового Дня», в настоящее время сотрудник полиции задержан, ему предъявлено обвинение. Готовится ходатайство о его заключении под стражу.

Как пояснила корреспонденту РИА «Новый День» начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Курганской области Елена Радаева, в настоящее время по факту инцидента назначена служебная проверка, которую проводит оперативно-розыскная часть собственной безопасности. Пока сотрудник полиции остается на службе. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 25.02.19

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