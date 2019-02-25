В Кургане дан старт крупнейшему в области инвестиционному проекту

Курганское фармпредприятие «Синтез» направит на свое развитие 3,5 млрд рублей в ближайшие два года. Все средства – собственные. Об этом было сказано сегодня в ходе визита на предприятие врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

В рамках посещения производственной площадки ОАО «Синтез», являющегося совместным предприятием Marathon Group и холдинга Нацимбио Госкорпорации Ростех, глава региона принял участие в общем собрании коллектива, посвященном итогам работы за год. Здесь Вадим Шумков вручил почетные грамоты и благодарственные письма Минпромторга РФ 19 работникам комбината.

По итогам 2018 года выручка «Синтеза» превысила 8,5 млрд рублей (по сравнению с 2017 годом рост – 16%). Предприятие вошло в ТОП-3 компаний фармотрасли России, показавших наиболее высокие темпы роста в розничном сегменте. По словам главы ОАО «Синтез» Сергея Клыкова, достичь таких результатов удалось во многом благодаря поэтапной модернизации производства и реорганизации ключевых департаментов предприятия, а также корректировке маркетинговой стратегии завода.

О развитии и модернизации производства говорилось и во время работы инвестиционного форума в Сочи, где 14 февраля было подписано соглашение о совестном развитии завода и сотрудничестве в социально-экономической сфере межу правительством Курганской области, АО «Нацимбио» и ОАО «Синтез».

Ожидается, что в течение двух лет «Синтез» вложит деньги в модернизацию производства антибиотиков и новую линию по производству гелей, которые становятся все более популярной формой лекарственных препаратов.

По словам Сергея Клыкова, более 290 млн рублей будет пойдет на установку оборудования для маркировки и модернизацию IT-систем предприятия. В 2019 году на модернизацию производства затратят 500 млн рублей, около 135 млн рублей направят на улучшение качества технологических процессов и около 110 млн рублей – на развитие собственного автономного энергоблока. В общей сложности по закупке современного оборудования, услуг и строительству на 2019 год уже заключены контракты на 1,5 млрд рублей. В результате в 2019 году ожидается рост производства на 23%, в 2020 году этот показатель увеличится.

В рамках заключенного соглашения на «Синтезе» будет создано около 60 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе правительства области, во время визита на завод Вадиму Шумкову продемонстрировали работу одной из линий, на которой установлено новое итальянское оборудование для маркировки продукции. Это необходимо, исключить контрафакт. «Синтез» закупил необходимое оборудование, чтобы оснастить все 26 производственных линий.

«Предприятие со зрелым возрастом и молодой душой. На базе завода дан старт крупнейшему в области инвестиционному проекту: порядка 3,5 млрд рублей и более 60 высокопроизводительных рабочих мест. Очень активная социальная программа компании. Понравился музей. Отличный коллектив», – прокомментировал визит на своей странице в Инстаграм Вадим Шумков.

Курган, Марина Марамыгина

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