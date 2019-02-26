В Зауралье пенсионер поджог дом обидчицы своей возлюбленной

В Курганской области пенсионер, защищая интересы своей дамы сердца, пытался сжечь жилой дом. Сообщение о факте поджога одной из квартир в доме барачного типа по улице Воронкова в Шумихе поступило в дежурную часть полиции в начале февраля.

Как выяснилось в ходе следствия, незадолго до происшествия 66-летний мужчина распивал со своей сожительницей алкоголь. Женщина пожаловалась, что у нее пропали деньги, а в краже она подозревает свою подругу. Пенсионер решил разобраться в ситуации, взял канистру с бензином и пошел выяснять отношения. Он облил горючим крыльцо дома и дверь знакомой, а сам скрылся с места происшествия.

Хозяйка квартиры почувствовала запах гари и обратилась за помощью к соседям, которые помогли потушить огонь. Ущерб составил около 400 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемый отпущен домой под подписку о невыезде.

Курган, Марина Марамыгина

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