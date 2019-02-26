Курганцы остались без воды: неисправны почти 70 колонок

Жители Курганской области испытывают серьезные проблемы с чистой водой. Состояние водозаборных колонок, являющихся единственным источником воды для многих курганцев, оставляет желать лучшего. Накануне этот вопрос вновь поднимался на аппаратном совещании в администрации муниципалитета.

По словам директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Александра Гонцова, по состоянию на 25 февраля в городе 68 колонок находились в нерабочем состоянии. 45 из них заморожены, а 23 сломаны. Однако по сравнению с предыдущей неделей количество неработающих колонок сократилось на 30%.

Как заявили представители АО «Водный союз», на отогреве водоразборных колонок количество работающих бригад не сокращается. А в том, что колонки повторно замерзают, зачастую виноваты сами жители, которые неправильно ими пользуются. По итогам совещания перед департаментом ЖКХ была поставлена задача провести рейды с целью контроля функционирования колонок.

Курган, Марина Марамыгина

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