Житель Зауралья «заминировал» и ограбил магазин

Житель города Петухово Курганской области обвиняется в разбойном нападении на продавца магазина и ложном вызове экстренных служб.

Совершая разные преступления, 25-летний зауралец по какой-то причине выбрал одну и ту же торговую точку. Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в следственном управлении регионального СКР, первое преступление молодой человек совершил сенью 2018 года. Он позвонил по телефону экстренной службы и рассказал о взрывном устройстве, якобы заложенном в одном из магазинов города.

К счастью, вызов оказался ложным. Спустя несколько дней злоумышленник снова привлек внимание полицейских к тому же магазину. Мужчина, напав на продавца, похитил из кассы около 3 тысяч рублей. И отправился в другой продуктовый отдел, где купил алкоголь и еду.

В этот момент он и был задержан сотрудниками полиции. Известно, что ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а за полгода до совершения преступлений освободился из мест лишения свободы. Добавим, что за разбой и заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела направлены в Петуховский районный суд.

Курган, Марина Марамыгина

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