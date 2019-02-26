Двухмесячный младенец в Кургане чуть не умер после лечения в частной клинике

В Кургане разгорается скандал, связанный с оказанием некачественной медицинской помощи. Мать двухмесячного ребенка заявила, что он чуть не умер из-за лекарств, назначенных лором одной из частных медицинских организаций города.

«Моему сыну 2 месяца. С рождения были проблемы с глазками, делали промывание. Также с рождения «подхрюкивал» носиком. Наш офтальмолог посоветовала сходить на консультацию к лору, объяснив тем, что глаза и нос тесно связаны. Выбрала лора Иванову (фамилия изменена – прим. ред.), т.к. в интернете много хороших отзывов о ней. Диагноз она нам поставила: острый ринит», – написала в паблике «Черный список Курган» местная жительница Инна Костянова.

По ее словам, у ребенка были взяты необходимые материалы для анализов. Пока же проводились исследования, отоларинголог назначила лечение, состоящее из противовирусного препарата «Деринат», масла туи и бальзама «Витаон бэби». «Все купив, развела в прописанных дозах масло туи и Витаон бэби. Закапала по 3 капли в каждую ноздрю.... и тут началось! Ребенок покраснел, пошла пена изо рта, начал задыхаться, начались выраженные спазмы живота.... в отчаянии …я побежала к раковине, начала умывать и трясти ребенка, пытаясь сделать так, чтобы дышал.... пошли рвотные рефлексы, отрыжка...не передать всего ужаса который пережил мой ребенок и я. Вызвала скорую, увезли в красный крест. Дежурные врачи были в полном шоке, и не верили, что масло туи мог прописать младенцу квалифицированный специалист. Я показала им рецепт», – рассказала о последствиях лечения Инна.

По словам жительницы города, впоследствии выяснилось, что острого ринита у ребенка нет, а присутствует «физиологическая заложенность, что является нормой до 6 месяцев». Также специалисты «Красного Креста», со слов женщины, раскритиковали дозировку выписанных препаратов. Описанный случай привлек внимание следователей. Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по региону, ведомством инициирована и проводится проверка по указанному сообщению. Обстоятельства, указанные в публикации, будут проверены. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Курган, Марина Марамыгина

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