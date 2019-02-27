Власти Курганской области сделали бизнесу уникальное предложение

В Курганской области созданы уникальные условия для бизнеса. Результатом этой работы в ближайшую пятилетку должна стать реализация не менее 120 инвестпроектов. Об этом накануне сообщил директор департамента транспорта и энергетики Андрей Саносян. По его словам, для всех муниципальных районов области разработаны планы экономического развития, каждый из которых включает 5-7 ключевых инвестиционных проектов.

Особенно привлекательными для инвесторов являются территории опережающего социально-экономического развития, которых в регионе три – ТОСЭР «Варгаши», «Далматово» и «Катайск». Тех, кто решит развивать производство здесь, смогут претендовать на немалое число преференций. Например, на налоговые льготы на 10 лет.

«Когда инвестор выбирает наш регион, он понимает, что 10 лет будет платить 5% налога на прибыль, у него обнуляется налог на имущество и налог на землю, и в четыре раза он платит меньше взносов в страховые и пенсионные фонды. Это уникальное преимущество», – пояснил Саносян.

В настоящее время рассматривается 10 заявок по реализации инвестпроектов в ТОСЭР «Варгаши», 4 заявки по ТОСЭР «Далматово», идет работа по подбору проектов для недавно получившего особый статус Катайска.

Еще одно преимущество, которое предлагается инвесторам – специально разработанный энерготариф, не превышающий самый низкий размер тарифа по регионам УрФО. Как отмечают в пресс-службе главы Зауралья, в числе крупных инвестпроектов, которые в ближайшее время будут реализованы в регионе, называются открытие агрокомплекса «Мартыновский», модернизация ОАО «Синтез», новое литейное производство на Курганском арматурном заводе. В Фонд развития промышленности направлена заявка на поддержку проекта по открытию производства пищевой пленки. Планируемый объем инвестиций 1 млрд рублей. Также делается ставка на загрузку действующих производств.

Курган, Марина Марамыгина

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