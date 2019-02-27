В Кургане задержан дистанционный мошенник

В Кургане задержан подозреваемый в хищениях денег с банковских счетов в восьми регионах страны. Установлено, что 33-летний местный житель похитил у доверчивых граждан более 250 тысяч рублей. По информации пресс-службы УМВД России по Курганской области, мошенник звонил на мобильные телефоны потерпевших и, представляясь сотрудником кредитной организации, сообщал, что банковская карта заблокирована либо произошло ошибочное списание денежных средств.

Чтобы «устранить проблему», владельцы карт называли реквизиты карты и иную конфиденциальную информацию. Пользуясь ими, курганцу удалось похитить деньги со счетов восьми человек. Задержание подозреваемого проводилось сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке спецподразделения полиции. Во время обыска в квартире курганца следователи обнаружили несколько сим-карт, мобильные телефоны и банковские карты. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статье «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

Курган, Марина Марамыгина

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