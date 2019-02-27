В Кургане обещают улучшить воздух

Депутаты курганской областной думы приняли решение о создании вокруг столицы Зауралья лесопаркового зеленого пояса. Здесь будет запрещена сплошная рубка леса, складирование мусора, разработка месторождений полезных ископаемых, размещение объектов хранения и утилизации отходов 1-3 классов опасности и другие виды деятельности.

Как отметила врио директора департамента природных ресурсов Лариса Галченко, предлагается включить в границы «зеленого пояса» ряда лесных территорий, в том числе городских лесов площадью более 6 тысяч гектаров. Общая же площадь лесопаркового зеленого пояса вокруг Кургана может составить порядка 40 тысяч гектаров.

«Территория проектируемого зеленого пояса представлена преимущественно высокобонитетными сосновыми лесами, имеющими важное средообразующее, природоохранное, санитарно-оздоровительное и рекреационное значение. Здесь отмечено произрастание 56 объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Курганской области», – рассказала Галченко.

По данным пресс-службы горадминистрации, обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов Кургана возложено на МБУ «КурганЛес». «Органы местного самоуправления Кургана поддерживают инициативу по созданию зеленого пояса вокруг города. Установление такого «зеленого щита» дает возможность дальнейшему развитию территорий», – прокомментировал глава города Сергей Руденко.

Курган, Марина Марамыгина

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