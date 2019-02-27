Саносян рассказал, кто распускает слухи про курганскую ипотечную корпорацию

В Курганской области сохранится практика субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам, если они уже прошли отбор в Курганской ипотечно-жилищной корпорации.

Гаситься часть ставки будет за счет областного бюджета. Об этом накануне в ходе пресс-конференции рассказал первый заместитель губернатора – директор департамента промышленности, транспорта и энергетики Андрей Саносян.

Напомним, ранее было принято решение о поиске альтернативных мер поддержки для льготных категорий граждан, в том числе молодых семей, которые решили брать жилье в ипотеку через КИЖК. Саносян успокоил: на этот год финансирование есть, и если людям одобрена поддержка, они ее получат.

«Изменения, о которых мы говорим, касаются будущего. Информация о том, что кому-то не оплатят то, что было одобрено ранее, зачастую распространяется людьми, которые либо уже не имеют отношения к КИЖК в силу разных причин, либо в ближайшее время этого отношения иметь не будут. Такие люди тоже уже есть, и они об этом знают», – подчеркнул первый заместитель губернатора.

Саносян намекнул, что недостоверную информацию распространяют сотрудники КИЖК и департамента экономического развития, уволившиеся в связи с запущенной по поручению врио губернатора Вадима Шумкова ревизией деятельности корпорации.

В качестве альтернативных вариантов на будущее, уточняют в региональном правительстве, рассматривается предложение по субсидированию первоначального взноса по ипотеке, что позволило бы оказать адресную поддержку молодым семьям, снизить финансовую нагрузку на их бюджет и сократить срок выплаты кредита.

«Это новое направление, мы еще его разрабатываем. Тема очень чувствительная, важно не допустить ошибку. У нас две основные задачи. Первое – это поддержка льготных категорий граждан, чтобы ипотека не была для них таким весомым грузом. Второе – стимулирование развития жилищного рынка», – сказал Андрей Саносян.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 27.02.19

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