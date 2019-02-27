Курганец до смерти забил супругу кочергой

Житель Шатровского района Курганской области признан виновным в совершении убийства своей жены. Известно, что преступление 35-летний мужчина совершил на почве ревности.

Как рассказали в следственном управлении СКР по региону, 10 ноября 2018 года супруги находились у себя дома. Изрядно выпив, муж стал вспоминать былые обиды, подозревая свою вторую половину в неверности.

От слов быстро перешел к рукоприкладству: жестоко избил свою супругу, нанеся ей множественные удары руками и ногами по телу, а после продолжил истязания металлической кочергой.

Позже было установлено, что удары пришлись и по конечностям женщины, и по голове. От полученных травм жертва преступления скончалась на месте происшествия. Приговором суда ревнивому зауральцу назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 27.02.19

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