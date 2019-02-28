Треть курганцев отказываются платить за коммунальные услуги

Порядка 30% курганцев систематически не платят за содержание и ремонт общего имущества своих домов. Кое-где эта цифра доходит до 40%. По этой причине ухудшается состояние жилищного фонда. Об этом рассказал начальник государственной жилищной инспекции Курганской области Владимир Чупахин.

По его словам, из-за нехватки средств управляющие компании не могут должным образом исполнять свои обязанности, в частности, не проводят своевременно замену коммуникаций и ремонтные работы. Борясь с неплательщиками, управляющие компании подают иски в суды, а ресурсоснабжающие организации могут на законных основаниях, в соответствии с определенными процедурами, ограничить подачу ресурса.

Госжилинспекция идет по пути убеждения: проводит разъяснительную работу с собственниками жилья, направляет уведомления о последствиях неуплаты, организует встречи с жильцами многоквартирных домов.

Кроме того, отметил Чупахин, сотрудники ведомства работают и с управкоманиями, осуществляя контроль качества оказываемых ими услуг. Кстати, именно низкое качество услуг чаще всего называют причиной неплатежей сами курганцы.

«Вы же когда в магазин приходите, то за свои деньги получаете товары, а не так, что расплатились, а хлеб не взяли. С управляйкой: нет надлежащего содержания – нет оплаты!», «Нет услуги – нет оплаты», «Немного от них толку», – высказали свое мнение по данному вопросу участники группы «Курган/LIVE» ВКонтакте.

Курган, Марина Марамыгина

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