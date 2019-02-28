«Гастролер» из Челябинска ограбил пять квартир в Кургане

В Кургане перед судом предстанет житель Челябинска, который несколько месяцев промышлял квартирными кражами в Кургане. Всего на счету мужчины пять установленных проникновений в чужие дома.

По данным пресс-службы регионального УМВД, 42-летний челябинец орудовал в микрорайонах Заозерный и Рябково осенью прошлого года. К преступлениям он готовился заранее: отслеживал, когда хозяева уходят из дома, а после вскрывал квартиры припасенными отмычками. В основном, он крал деньги, драгоценности и оргтехнику. В общей сложности причиненный ущерб составил около 200 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить автомобиль, на котором передвигался преступник. Во время очередной квартирной кражи мужчина был задержан с поличным. В настоящее время челябинцу предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

Курган, Марина Марамыгина

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