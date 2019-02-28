В Кургане объявились лже-прокуроры

На официальном сайте прокуратуры Курганской области опубликована информация о новом виде мошенничества. Неизвестные лица, представляясь сотрудниками прокуратуры, предлагают гражданам платные юридические услуги.

Как пояснили корреспонденту «Нового Дня» в пресс-службе регионального надзорного ведомства, жителям города звонят неизвестные и говорят, что они, являясь сотрудниками прокуратуры Кургана, за деньги могут оказать юридическую помощь в подготовке исковых заявлений.

В прокуратуре просят не поддаваться на такие обещания и напоминают: прием граждан и оказание юридической помощи в соответствии с действующим законодательством осуществляется на безвозмездной основе.

Курган, Марина Марамыгина

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