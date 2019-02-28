«Я вас слышу». Вадим Шумков встретился с жителями отрезанной от мира деревни

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков 28 февраля работает в Лебяжьевском районе. Свой визит он начал с посещения проблемного села, жители которого обратились в электронную приемную главы региона 24 февраля. «С последней надеждой» – обреченно писала заявительница.

Главной бедой села Головное является удаленность от внешнего мира. В непогоду населенный пункт остается буквально отрезанным от цивилизации, грейдированную дорогу быстро переметает, доехать до села не представляется возможным.

«Люди выживают, как могут. Всю зиму мучаются, переметает грейдер, и они не могут проехать ни в больницы, ни в магазины. Так и случилось в выходные, 23, 24 февраля 2019 года», – написала в интернет-приемную жительница деревни Сталино (части села Головное).

По словам автора обращения, местная администрация на просьбы жителей почистить дорогу отмахнулась: нет ни техники, ни топлива. Именно сюда первым делом направился Вадим Шумков, где лично поговорил с жителями села.

На жалобу одной из женщин «Нас никто не слышит» врио губернатора ответил коротко: «Я вас слышу. Обращайтесь ко мне». Шумков пообещал, что впредь дорога будет всегда почищена. Выяснилось, что контракт на расчистку дорог заключен с местным фермером, но работы не производятся. После сильных снегопадов и метелей людям сложно выехать из населенного пункта.

По итогам визита в село Головное глава региона поставил задачу своему заместителю – директору департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Анатолию Воробьеву проработать вопрос по передаче обслуживания дороги специализированному предприятию ДРСУ.

Кроме того, сообщают в пресс-службе правительства области, главе Лебяжьевского района Александру Барчу поручено представить варианты решения всех озвученных людьми проблем. Доклад от главы района Вадим Шумков ждет лично.

Курган, Марина Мамрыгина

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