Жительница Зауралья избила полицейских, защищая своего обидчика

В Мокроусовском районе Курганской области будут судить женщину, которая применила насилие сразу к двум представителям власти.

Примечательно, что женщина сама вызвала полицейских, на которых после набросилась с кулаками. Как пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры, в январе текущего года в ночное время женщина поссорилась со своим сожителем и вызвала полицию, сообщив, что тот ее избивает. Однако когда прибывшие на место сотрудники пытались проводить его в служебный автомобиль для проверки, свое решение изменила.

Отбивая возлюбленного, она сначала нанесла удары по лицу участковому, а после – оперуполномоченному отделения полиции. В надзорном ведомстве уточняют, что женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Дело передано в суд.

Курган, Марина Марамыгина

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