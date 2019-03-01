В Кургане оштрафован мужчина, «заминировавший» бар

В Кургане вынесен приговор в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчина «заминировал» бар, в который его не пустили охранники.

Как рассказали корреспонденту «Нового Дня» в пресс-службе региональной прокуратуры, установлено, что ночью 19 октября 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил отомстить охранникам бара «Егерь», которые не пустили его в заведение.

Обидевшись, он позвонил по номеру телефона 112 и сообщил, что рядом с баром заложено взрывное устройство. Впоследствии эта информация не подтвердилась, а лжетеррорист был быстро установлен. Решением суда курганец был приговорен к штрафу в размере 50 тыс. рублей.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 28.02.19

Жительница Зауралья избила полицейских, защищая своего обидчика. / Бывший главный налоговик Зауралья отправится в колонию на 8,5 лет. / «Я вас слышу». Вадим Шумков встретился с жителями отрезанной от мира деревни. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»