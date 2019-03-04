Курганский наркоман так сильно накурил в машине, что испугал людей

В Кургане возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ в отношении молодого жителя города. 24-летний курганец привлек внимание прохожих, слишком сильно надымив в машине.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по региону, в дежурную часть поступил звонок от жителя города, который сообщил, что во дворе дома на улице 9 мая стоит автомобиль «Опель», из окон которого идет дым.

Прибывшие на место сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД обнаружили в машине молодого человека, который, предположительно, курил «спайс», что и вызвало образование дыма. Вскоре предположение подтвердилось: в ходе осмотра салона полицейскими был изъят свёрток, содержащий 9,42 граммов указанного наркотика, что считается крупным размером.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до десяти лет.

Курган, Марина Марамыгина

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