В Кургане прошла «Лыжня России», обошлись без истеблишмента (ФОТО)

Более трех тысяч человек всех возрастов встретились накануне на спортивной базе «Велес» в Курганской области. Здесь прошла самая массовая в регионе лыжная гонка, которую любители спорта ждали очень долго. Напомним, из-за холодов и карантина по гриппу она была перенесена с 9 февраля на неопределенный срок.

Участники и их группы поддержки начали собираться рано, за три часа до старта соревнований. Несмотря на сильный снегопад, прошедший накануне, число гостей спортивного праздника превысило ожидания. В общей сложности было зарегистрировано порядка 2,5 тыс. лыжников (прогнозируемая цифра – 2 тыс.), еще не менее 500 человек приехали поболеть за своих родных.

Открыли «Лыжню России» начальник спортуправления Александр Васильев, депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков и главный судья соревнований Сергей Моторин.

«Мы рады приветствовать всех, кто в этот снежный день нашел в себе силы оторвать голову от подушки, приехать за город и принять участие в «Лыжне России», которую мы так ждали. – Обратился к собравшимся Ильтяков. – Я всегда говорил, что курганцы обладают мощнейшим характером. Желаю вам удачи и спортивных побед!».

Первыми стартовали воспитанники детских садов региона, далее состоялся массовый забег для всех желающих. В основных гонках было определено по две дистанции для мужчин и женщин – 5 и 10 км. А вот «народной» забавы, которая так полюбилась зрителям, в этом году не было. Анонсированный ранее так называемый VIP-забег, в котором принимают участие руководители органов власти, бизнесмены и официальные лица, не состоялся. Представители истеблишмента проигнорировали мероприятие.

Добавим, что в целом мероприятие было организовано на уровне: повсюду была выставлена охрана, организованы пункты обогрева, работали две точки общепита, дежурили бригады «скорой помощи», ППС, МЧС и пожарных. Развлекательная программа включала выступления лучших артистов города, а количество врученных призов значительно превысило число победителей гонок.

Курган, Марина Марамыгина

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