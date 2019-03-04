Руководство Курганмашзавода судили за дачу взятки сотруднику Минобороны

В Кургане за дачу взятки сотруднику Министерства обороны РФ осуждены бывший исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод» Александр Клюжев и его первый заместитель по производственно-техническим вопросам Игорь Пермяков.

«Заводчане» приговорены к реальному заключению. По информации следственного управления регионального СКР, расследование уголовного дела проводилось совместными силами с УФСБ России по Курганской области.

В суде было доказано, что в 2016 году, не успевая в срок выполнить заказ на изготовление нескольких БМП-3, Клюжев и Пермяков решили «договориться» с заказчиком – Министерством обороны РФ. Они передали взятку сотруднику ведомства, в обязанность которого входило оформление и выдача документов, подтверждающих положительные результаты контроля качества и приемки продукции.

Деньги были переданы за то, чтобы чиновник закрыл глаза на невыполнение заказа, фиктивно принял несколько единиц БМП-3 и выдал исполнителю документы о том, что боевые машины соответствуют условиям госзаказа. Приговором суда каждому из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу.

Курган, Марина Марамыгина

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