Жительница Зауралья отсудила у застройщика деньги за травму ребенка на качелях

В Курганской области по решению суда с застройщика взыскан моральный ущерб в сумме 70 тысяч рублей в пользу девочки, которая упала с качелей на придомовой детской площадке.

Происшествие случилось летом 2017 года в селе Кетово. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, ребенок упал с качелей, получив телесные повреждения средней тяжести.

Установлено, что детская площадка была оборудована застройщиком при сдаче жилого дома в эксплуатацию. Однако при установке малых архитектурных форм были допущены нарушения технических норм и правил, в частности отсутствовали противоударные ограждения.

Суд согласился с доводами истицы и взыскал с застройщика 70 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

Курган, Марина Марамыгина

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