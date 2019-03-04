В Зауралье судили тюменца, насмерть сбившего женщин с младенцем

В Курганской области к лишению свободы приговорен житель Тюменской области, устроивший смертельное ДТП в Половинском районе. По вине мужчины погибли две женщины и младенец. Трагедия произошла в сентябре 2018 года.

В суде было доказано, что тюменец, находясь в состоянии опьянения, двигался на автомобиле. Не справившись с управлением, он выехал на обочину встречной полосы и сбил двух женщин с грудным ребенком, которого они везли в коляске. Все трое погибли на месте.

По информации региональной прокуратуры, тюменцу назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.

Курган, Марина Марамыгина

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