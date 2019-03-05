В Зауралье задержали нападавших на АЗС

В Курганской области сотрудниками регионального управления угрозыска и оперативниками Мишкинского отдела МВД задержаны подозреваемые в совершении нападения на заправку.

Несмотря на то, что разбойникам не удалось ничем поживиться, сроки им грозят реальные. По информации УМВД России по Курганской области, происшествие случилось в конце прошлого года на трассе «Иртыш».

Двое мужчин в масках ворвались в помещение АГЗС и, угрожая оператору заправки битой, потребовали отдать все деньги. Однако кассир успела сбежать от нападавших в подсобное помещение, откуда вызвала полицию. Мужчины скрылись с места преступления, ничего не взяв.

По подозрению в совершении преступления задержаны 22-летние нигде не работающие местные жители. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако за разбой им может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 04.03.19

Глава Белозерского района подал в отставку и возглавит «Курганводоканал». / Глава Кургана Сергей Руденко досрочно сложил с себя полномочия. / В Зауралье судили тюменца, насмерть сбившего женщин с младенцем. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»