В Зауралье заключенный запугал фельдшера СИЗО

В СИЗО Шадринска мужчина, обвиняемый в избиении, запугал фельдшера. Злоумышленник обещал избить медика, который его осматривал. ЧП произошло 20 февраля 2019 года в СИЗО номер два. Мужчина теперь не только обвиняется в избиении, но и подозревается в угрозе применения насилия в отношении сотрудника изолятора.

По данным следователей, 44 –летний злоумышленник угрожал избиением фельдшеру здравпункта в кабинете амбулаторного приема. Причина гнева заключенного не сообщается.

«В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование еще идет», – сообщают в СУ СКР по Курганской области.

Шадринск, Марина Марамыгина

Шадринск. Другие новости 05.03.19

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