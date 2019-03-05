Курган хочет поставлять свои автобусы во Вьетнам

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков сегодня, 5 марта, провел рабочую встречу с генеральным консулом Социалистической Республики Вьетнам в Екатеринбурге Нго Фыонг Нги.

Переговоры прошли в стенах правительства Зауралья. Главной темой встречи стало развитие торгово-экономического сотрудничества региона с иностранным государством. По мнению Шумкова, Вьетнам может заинтересовать продукция машиностроительной отрасли – автобусы, коммунальная техника и техника для тушения пожаров.

Кроме того, он предложил рассмотреть возможность экспорта оборудования для нефтяной промышленности, продукции фармпредприятий, продуктов питания и переработки сельхозпродукции. Большинство из предложенного консул увидит уже сегодня.

По данным пресс-службы правительства области, запланировано посещение ряда предприятий региона, в том числе Курганского автобусного завода, Варгашинского завода противопожарного и специального оборудования, а также Центра Илизарова.

Курган, Марина Марамыгина

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