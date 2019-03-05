Курганские коммунальщики распилят Тобол

В Кургане приступают к распиловке льда в преддверии паводка. Специалисты проведут работы в два этапа – 14 и 19 марта. В первый день лед распилят у Курганской плотины, а 19 марта – в районе Кировского моста.

Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе «Водного союза», накануне проведения работ лед подготовят к распиловке: будет проведена расчистка полотна, сделана разметка, установлены ограждения и запрещающие аншлаги.

Ожидается, что общая площадь льда, которую предстоит распилить, составит более 23 тысяч квадратных метров при толщине свыше 50 см. Глубина распиловки составит 70% от общей толщины льда. Все полотно разрежут на 232 части оптимального размера для удобного прохождения льдин через шлюзы.

Добавим, что главная цель мероприятий – подготовить полотно реки к паводку и предотвратить повреждение главного гидросооружения Кургана.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 05.03.19

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